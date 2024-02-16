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Hava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimler beyaza büründü

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi ve beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı ve Hendek ilçelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimler beyaza büründü

SAKARYA - Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetrelere kadar yükseldi.

Meteoroloji genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmesinin ardından yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Beyaz gelinliği giyen bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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