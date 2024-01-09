Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil yangını
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Antakya-İskenderun yolunun Kıcı mevkinde Y.Ş. idaresindeki 31 RN 135 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.