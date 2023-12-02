Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde Polislere Türk İşaret Dili Eğitimi Verildi

HATAY İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda polislere Türk İşaret Dili Temel Eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime 52 emniyet personeli katıldı. İşitme engelli vatandaşların istek ve sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözmek, adli konularda karşılıklı iletişim kurarak engellilerin daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla polislere işaret dili öğretildi. Hatay Valiliği'nden eğitim çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada; 'Bu bağlamda, eğitime katılan polisler, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, bilişim suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları, sahtecilik, hakaret ve tehdit ve kasten yaralama suçlarına ilişkin işitme engelli bireylerin mağduriyetlerini önlemeye yönelik eğitimleri verebileceklerdirö denildi. (DHA)