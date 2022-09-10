Hatay haberleri... Hatay'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Hatay haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir koltuk imalathanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel