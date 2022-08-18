Hatay haberi: Hatay'da iş yerinde kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi
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Hatay haberler: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cilvegözü Sınır Kapısı yolundaki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.
Adreste arama yapan ekipler, kaçak 1300 litre akaryakıt ve 580 paket sigara ele geçirdi.
Ekipler, şüpheliler A.S. ile A.Ş'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel