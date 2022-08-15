Hatay gündem: Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı Hatay yerel gündem haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sentetik uyuşturucu üretildiği belirlenen evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sentetik uyuşturucu üretildiği belirlenen evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ikametin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Ekipler, operasyon düzenledikleri evde 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Polis, evdeki E.D, D.D, E.B. ve H.A'yı gözaltına aldı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Antakya Hatay Güncel Haberler

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