Hatay'da yeşil reçeteye tabi 1483 hap ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da yeşil reçeteye tabi 1483 hap ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da yeşil reçeteye tabi 1483 hap ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeşil reçeteye tabi 1483 hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeşil reçeteye tabi 1483 hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde ihbar üzerine Y.A, G.K, U.K, K.D. ve P.D'nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 1483 yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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