Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi - Haberler

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Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dörtyol'da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 kişinin tüp ile dalarak su altında ticari amaçlı balık avcılığı yaptığı, bir balıkçının ise yasak olan orfoz balığını avladığı belirlendi.

Yasa dışı avlanan balıkçılara 6 bin 981 lira ceza verildi.

AA / Salim Taş - Güncel

Sahil Güvenlik, Dörtyol, Hatay, su, Güncel, Haberler

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