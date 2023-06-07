Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Arsuz ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 8,15 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet payp, 7 adet payp yapımımda kullanılan cam pipet ve 42 adet captagon ele geçirildi.