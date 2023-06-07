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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel Haberler

Hatay'ın Arsuz ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 8,15 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet payp, 7 adet payp yapımımda kullanılan cam pipet ve 42 adet captagon ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda, Arsuz Gözcüler Mahallesinde durdurulan A.K.'nin ve Kırıkhan Gündüz Mahallesinde durdurulan plakasız motosiklet sürücüsü M.Y.A.'nın yapılan üst aramasında 8,15 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet payp, 7 adet payp yapımımda kullanılan cam pipet ve 42 adet captagon ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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