Hatay'da trafo kapağı ve pencere çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da trafo kapağı ve pencere çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da trafo kapağı ve pencere çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Merkez Antakya ilçesinde trafo kapağı ve pencere çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesinde trafo kapağı ve pencere çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Haraparası Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K. isimli şüpheliyi trafo kapağı çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlının adresindeki aramada 7 trafo kapağı ve 2 pencere çerçevesi ele geçirildi.

E.K. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Güncel Haberler

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