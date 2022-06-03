Hatay'da trafo kapağı ve pencere çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da trafo kapağı ve pencere çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı Merkez Antakya ilçesinde trafo kapağı ve pencere çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Merkez Antakya ilçesinde trafo kapağı ve pencere çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Haraparası Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K. isimli şüpheliyi trafo kapağı çalarken suçüstü yakaladı. Zanlının adresindeki aramada 7 trafo kapağı ve 2 pencere çerçevesi ele geçirildi. E.K. gözaltına alındı. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Güncel Haberler

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