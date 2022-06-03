Hatay'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı - Haberler

Hatay'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ilçede operasyon düzenledi. Ekipler, 11 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda K.A, A.A, Y.Y, B.E, A.Y, A.C. ve E.D'yi gözaltına aldı. Adreslerde, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirildi. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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