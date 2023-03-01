Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Güncel Haberler
Hatay'da tedavi gören bir kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Adana'ya götürüldü.
Hatay'da tedavi gören bir kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Adana'ya götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızın TCG GAZİANTEP'e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Güncel