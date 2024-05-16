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Hatay'da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti

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Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Akdeniz'in Dörtyol kısmında derelerden denize dökülen çamurlu su nedeniyle suyun rengi kahverengiye döndü. Aşırı yağışlar sonrası denizin renginin değiştiğine dikkat çeken bir vatandaş, denizin kirlendiğini ve üzücü bir durum olduğunu belirtti.

Hatay'da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti

HATAY - Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Akdeniz'in Dörtyol kısmında derelerden denize dökülen çamurlu su nedeniyle suyun rengi kahverengiye döndü.

Geçtiğimiz hafta sonu Hatay'da kuvvetli yağış etkili olmuş ve il genelinde su baskınları yaşanmıştı. Dörtyol ilçesi başta olmak üzere birçok noktada yollarda çökme ve köprülerde yıkılma meydana gelmişti. Kuvvetli yağışla birlikte Dörtyol ilçesinde Akdeniz'e dökülen derelerin de rengi çamurun etkisiyle kahverengiye döndü. Denizdeki gözle görülen değişim dronla havadan da görüntülendi.

Aşırı yağışlar sonrası denizin renginin değiştiğine dikkat çeken Mustafa Görgel (20), "Sürekli gelip gidiyorduk sahile. Bugün geldiğimizde denizin rengi ve kirliliği dikkatimizi çekti. Aşırı kirlenmiş ve çok kötü durumda olduğunu gördük. Aşırı yağışlardan dolayı bu hale gelmiş yani üzücü bir durum. Sürekli gelip gidiyordum, sahilde böyle bir şey görmedik. Sahilimiz tertemizdi, istediğimiz gibi gezebiliyorduk. Aşırı yağışlar fazla etkilemiş, denizimiz kirlenmiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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