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İskenderun'da Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi. Çay Mahallesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'na kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu etkinlikte, şehitler için dua edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Çay Mahallesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarıyla Atatürk Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu etkinlikte, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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