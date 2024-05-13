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Hatay'da sağanak ve dolu nedeniyle çökme meydana geldi, ahırda küçükbaşlar telef oldu

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Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi, su basan bir ahırdaki küçükbaşlar telef oldu. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, trafikte aksamalar yaşandı. Özerli Çayı taşarak çevredeki köprü ve yolların çökmesine neden oldu. Ayrıca, yağışlar sonucunda Çökek Yaylası'nda toprak kayması meydana geldi ve yol ulaşıma kapandı.

Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi, su basan bir ahırdaki küçükbaşlar telef oldu.

Kentte dünden bu yana süren sağanak, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yollarda su birikintileri oluşurken sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu, trafikte aksamaya yol açtı.

Dörtyol ilçesindeki Özerli Çayı taştı

Dörtyol'da sağanağın etkisiyle Numuneevler Mahallesi'ndeki Özerli Çayı taştı, çevresindeki Dörttaş Köprüsü ve bazı yollarda çökme meydana geldi.

Köprüden geçerken çaya düşen bir otomobilin sürücüsü, kendi çabasıyla sudan çıktı. Araç ise suya gömüldü.

Mahalledeki bir ahırı su basması nedeniyle de çok sayıda küçükbaş telef oldu.

Yağış nedeniyle Çökek Yaylası'nda toprak kayması meydana geldi, Yahyalı ve Topaktaş yaylalarına giden yol ulamışa kapandı.

Kaynak: AA / Güncel

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