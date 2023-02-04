Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen elektrikli bisiklet sürücüsü, seyir halindeyken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan sürücü, refüje çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile yanındaki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki köpeğin arkasından koştuğu elektrikli bisikletin refüje çarparak devrilmesi ve sürücü ile yanındaki kişinin düşmesi yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.