Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 4 adreste arama yaptı. Aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda İ.Y. ile Y.Y. gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 4 adreste arama yaptı.
Aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda İ.Y. ile Y.Y. gözaltına alındı.