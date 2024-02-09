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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 4 adreste arama yaptı. Aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda İ.Y. ile Y.Y. gözaltına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 4 adreste arama yaptı.

Aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda İ.Y. ile Y.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Payas Hatay Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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