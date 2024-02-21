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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 765 fişek ele geçirildi. Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 765 fişek ele geçirildi.

Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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