Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 765 fişek ele geçirildi. Operasyonda A.A. gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 765 fişek ele geçirildi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı.