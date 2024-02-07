Hatay'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 ayrı bölgeden gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayın şüpheli olduğu belirlenen M.S. ile Y.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.Ö. serbest bırakıldı.