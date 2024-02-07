Üye Girişi
Haberler

Hatay'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 ayrı bölgeden gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın şüpheli olduğu belirlenen M.S. ile Y.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.Ö. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title