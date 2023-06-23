Hatay'da freni arızalanan kamyon 3 araca çarptı: 3 askeri personel yaralandı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, Hatay'ın Defne ilçesinde freninin arızalanması sonucu biri seyir halindeki iki otomobil ile bir minibüse çarptı. Kazada minibüsteki 3 askeri personel yaralandı ve ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.