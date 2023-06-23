Hatay'da freni arızalanan kamyon 3 araca çarptı: 3 askeri personel yaralandı
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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, Hatay'ın Defne ilçesinde freninin arızalanması sonucu biri seyir halindeki iki otomobil ile bir minibüse çarptı. Kazada minibüsteki 3 askeri personel yaralandı ve ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan kamyonun 3 araca çarptığı kazada 3 askeri personel yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIA 502 plakalı kamyon, Antakya- Yayladağı kara yolunun Harbiye Şelaleleri yakınında, freninin arızalanması yüzünden biri seyir halindeki iki otomobil ile bir minibüse çarparak durdu.
Kaza sonucu minibüsteki 3 askeri personel yaralanarak ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.