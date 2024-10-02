Hatay'da Dilenci Yakalandı: Üzerinde 12 Bin 980 Lira Para Bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimlerde, dilencilik yapan O.K. isimli şahsın üzerinde toplam 12 bin 980 lira para ele geçirildi. O.K. hakkında idari işlem yapıldı.
HATAY'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan O.K. (50) adlı dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira para çıktı.
Zabıta ekipleri merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye sırasında O.K.'nın dilendiğini tespit etti. Duygu sömürüsü yaparak para toplayan O.K., yakalanıp üzerinde arama yapıldı. Aramada toplam 12 bin 980 lira çıktı. Ekipler paraya el koyarken O.K. hakkında idari işlem yapıldı.