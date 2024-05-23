Hatay'da 3 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan O.Ö. gözaltına alındı. Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler E.K, V.K. ve C.S. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk O.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan O.Ö. gözaltına alındı.
Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler E.K, V.K. ve C.S. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk O.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.