Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 3 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan O.Ö. gözaltına alındı. Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler E.K, V.K. ve C.S. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk O.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan O.Ö. gözaltına alındı.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler E.K, V.K. ve C.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk O.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Dörtyol Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title