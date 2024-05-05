Hatay'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğinde yurt genelinde organize edilen bisiklet turu, merkez Antakya ilçesinde de yapıldı.

Şükrü Balcı Caddesi'nde başlayan etkinliğe, 50'den fazla bisikletli katıldı.

Katılımcıların Fatih ve Atatürk caddelerinde pedal çevirdiği tur, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı Ömer Bilgin, AA muhabirine, geleneksel bisiklet turunun bu yıl "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlendiğini söyledi.

Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Bilgin, "Depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmamızın, dirilişimizin göstergesi olması için etkinliği şehir merkezinde yapmaya karar verdik." dedi.