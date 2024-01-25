Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Basın Mensuplarıyla Buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Savaş, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, toplum tarafından sevildiği için 3 defa belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.

Belediyecilik hizmetini başarılı bulanlara da bulmayanlara da saygı duyduğunu belirten Savaş, 15 yıllık başkanlığında yaptığı çalışmaları anlattı.

Savaş, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.