Hasankeyf'teki turizm projeleri değerlendirildi
Hasankeyf ilçesinde yapılan turizm projeleri hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şahap Vadisi ve Arkeopark'ın yapım çalışmaları ele alındı.
Hasankeyf ilçesinde yapım çalışmalarının sürdüğü projeler hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdulvahab Kusen, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Milli Emlak Şefi Mehmet Tahir Ace ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.
Yapım çalışmalarının devam ettiği Şahap Vadisi ve Arkeopark'ın çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.