Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak Semt Pazarında Esnafla Buluştu
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede kurulan semt pazarında esnafla bir araya geldi. İmrak, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.
İlçede Selahaddin Eyyubi Cami yanında kurulan semt pazarında esnafı ziyaret eden İmrak, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
İmrak, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.
Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.