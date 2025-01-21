Harun Mertoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mertoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Haber" kategorisinde Katie McTiernan'in "Azap yolu" karelerine oy veren Mertoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karelerinden yana tercihini kullandı.

Mertoğlu, oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını söyledi.

Kendisini etkileyen fotoğraflara oy verdiğini belirten Mertoğlu, "Özellikle Özgür Suriye konusundaki fotoğraflar çok anlamlı. Suriye, Suriyelilerindir. Asla bir başkasının toprağında bizim gözümüz olmaz. Komşu ülkelerimizin güvenliği, bizim güvenliğimizdir." dedi.