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Hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık ve silahlı yağma suçlarından aranan İ.E. gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Akasya Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının ataç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile birden fazla kişi tarafından silahlı yağma sucundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.E. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Antakya Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

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