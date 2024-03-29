Hanönü İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, İlkokul Öğrencilerine Fidan Dağıttı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilkokul öğrencilerine fidan dağıttı.
Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda birinci sınıf öğrencilerine animasyon filmi izletildi.
Animasyon hakkında öğrencilere sunumda bulunan Hanönü Orman İşletme Şefi Ergin Sezgin, ormanların öneminden bahsetti.
Daha sonra öğrencilere sedir fidanı ve boyama kitabı dağıtıldı.
Okul müdürü Hüsnü Barın da görevlilere teşekkür etti.