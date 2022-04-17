Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 17 Nisan 1978'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Hamido" lakaplı eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, mezarı başında anıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski belediye başkanı Hamit Fendoğlu, torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu'na Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yakınları ve sevenleri tarafından dualar edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, anma programı sonrası yaptığı açıklamada,17 Nisan'da Malatya'da iki önemli ismi toprağa verdiklerini belirtti.

Gürkan, Hamit Fendoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını aktararak, "Rahmetli Hamit Fendoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Şehittir, şahadetine hepimiz şahit olduk. Değerli milletvekilimize, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da belediye başkanlarının her yıl unutmadan Hamit Fendoğlu'nu andıkları kaydetti.

Fendoğlu ailesi olarak belediye başkanlarına teşekkür ettiklerini aktaran Fendoğlu,"Şehit Hamit Fendoğlu'nun geçmişte yaptıklarıyla gelecekte bizlere bıraktığı değerler vardır ki bunların başında da milli değerlerimiz ve koruyacağımız mukaddesatımız var. Bunun savunucuları olarak, neferleri olarak elimizden geldiğince biz ve bizden sonra gelecek olan nesillere aktarmaya çalışacağız."değerlendirmesinde bulundu.