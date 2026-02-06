Haberler

AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Taşova'da incelemede bulundu
AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova ilçesinde yapılacak yatırımları ve TOKİ tarafından inşa edilen depreme dayanıklı konutları inceledi. İpek, deprem sonrası yapılan konut hamleleri ve spor salonu projeleri hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova ilçesinde yapılacak ve planlanan yatırım alanlarında inceleme gerçekleştirdi.

İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile Taşova ilçesinde yapılacak ve planlanan yatırım alanlarında incelemede bulundu.

İpek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremlerde ki 11 ilde yıkım olduğunu belirten İpek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir devletin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı büyük bir yıkımı 3 yılda kimseyi evsiz bırakmayacak şekilde yaraları sardık. Geride kalanlar için şehirlerimiz, hatta köylerimize kadar evler yapıldı." dedi.

İpek, TOKİ marifetiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 500 bin konut hamlesinin başlatıldığını anlatarak, "Amasya merkezde ise 2 bin 100 konutun kurası çekildi. Konut yapımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek. TOKİ tarafından yapılan konutlara depremlerde hiçbir şey olmuyor, bu binalar tünel kalıp sistemi ile yapılıyor. TOKİ'nin yaptığı konutlar depreme dayanıklı konutlardır." diye konuştu.

İpek, daha sonra esnafı ziyaret edip ihalesi yapılan spor salonu alanında da inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
