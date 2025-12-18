Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından 7'nci kez düzenlenen 'Savunma Sanayii Buluşmaları' etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İnançla, azimle ve yüksek motivasyonla şunu vurgulamak isterim ki; Türkiye Yüzyılı'nda, yalnızca savunma sanayiinde değil, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar her alanda küresel bir güç olmaya kararlıyız. Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'nci kez düzenlenen 'Savunma Sanayii Buluşmaları' İstanbul'da gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen ve Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik' konularının ele alındığı programın açılışı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program YETEN ile ilgili tanıtım filmi ile devam etti. Ardından savunma sanayiinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla 'Savunma Sanayisinde Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik' konulu panele geçildi.

'ÜRÜN GELİŞTİRMENİN ÖTESİNDE İHRAÇ EDEN KONUMDAYIZ'

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayi ekosistemimizi biraz önce benden önceki konuşmalar birçok kez ifade ettiler. Kıymetli bir kemiyete ulaştık. Geliştirdiğimiz sistemler, ürünlerimiz, sahada test ettiklerimiz, teslim ettiklerimiz, ihraç ettiklerimiz. Sadece son bir ayda yaptığımız denemeleri, testleri, atışları, kamuoyuyla paylaştığımız kısmını gözünüzden değerlendirdiğinizde geldiğimiz nokta çok kıymetli. Bugün kara, deniz, hava, uzay, siber ve elektronik gibi alanlarda artık ürün geliştirmenin ötesinde ihraç eden konumdayız. Kazanımlarımız sadece sayılarla ölçülen bir büyüklük olmanın ötesinde; stratejik bağımsızlığımızın, milli teknolojinin ve ekonomik direncin de bir teminatı oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel görevimiz, yalnızca ihtiyaç duyulan tedarik süreçlerini yürütmekle kalmayıp; aynı zamanda stratejik yönlendirme, kapasite geliştirme ve teknoloji transferinde de yön belirleyici bir aktör olarak konumlanmaktadır. Başkanlığımız tarafından yürütülen sanayileşme faaliyetlerinde, özgün tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen, global tedarik zincirlerine entegre olabilecek ve müttefik sistemlerle yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik gösterebilecek nitelikli bir yan sanayi yapısının oluşturulması temel amaçlarımızdan biridir" diye konuştu.

'KREDİ DESTEĞİMİZ, FİNANSAL DESTEK MODELLERİNİN SAHADAKİ ETKİSİNİN GÖSTERGESİDİR'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün YETEN, sektörümüzün yeteneklerini yapay zeka destekli analizlerle yorumlayan stratejik bir karar destek platformuna dönüşmüştür. Bu sistemle, sanayiye yönelik yatırım, teşvik ve iş birliği kararlarını veriye dayalı ve bütüncül bir anlayışla şekillendirme kabiliyetimizi arttırıyoruz. YETEN (Savunma Sanayii Yetenek Envanteri) ile 9 binden fazla ürün, 4 binden fazla firma envantere alındı. EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı) ile bin 600'den fazla firma değerlendirildi, 400'ün üzerinde firma hibe ve mentorluk desteği aldı, 85 firmamız çeşitli organizasyonlarda kendine yer ve stant desteği imkanı sunulmuş oldu. Toplamda 5.7 milyar liralık finansman desteği sağlayan çeşitli kredi ve leasing modelleri aktif olarak yürütülmektedir. Firmalarımıza verdiğimiz toplam 25 milyon dolar kredi desteğimiz, finansal destek modellerinin sahadaki etkisinin bir göstergesidir. Savunma sanayi yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programı kapsamında savunma sanayii icra komitesinden aldığımız yetkiyle her yıl 25 milyon dolarlık bir kredi desteğimiz oluyor. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 24 firma faydalanmıştı, bu yıl 37 firmamız bu kapsamda destek alacak" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI 2 MİLYAR 328 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2025 yılı itibariyle İstanbul'un savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar 328 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. YETEN Projesi kapsamında 789, EYDEP kapsamında ise 206 firma İstanbul ilimizde kayıtlıdır. Bugüne değin İstanbul'da yerleşik 42 firmamıza, toplam yatırım bedeli 1 milyar 800 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Ayrıca İstanbul'da yapılacak yatırımlar kapsamında 20 firmamıza Arazi İrtifak Hakkı verilmesi için uygunluk yazısı düzenledik, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 13 firmamıza toplam 181 milyon 685 bin lira kredi tahsis ettik" dedi.

'ÜLKEMİZ YAPAY ZEKADA KURAL KOYUCU ÜLKE OLARAK KONUMUNU SAĞLAMLAŞTIRMAKTADIR'

Haluk Görgün, "İSO ve SAHA İstanbul'un, sanayi ile savunma ekosistemini birbirine entegre eden bütünleştirici yaklaşımları sayesinde, yalnızca yerli kabiliyetlerimizi güçlendirmiyor; aynı zamanda KOBİ'lerimizi, Ar-Ge merkezlerimizi ve tedarikçilerimizi küresel oyuncular haline getiriyoruz. Bu sinerji, İstanbul'u sadece finansın değil, yüksek teknolojinin ve stratejik üretimin de ana aktörlerinden biri yapmaktadır. Bugün gelinen noktada, milli savunma sanayiimiz yalnızca bir üretim üssü değil; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde etkili bir diplomasi enstrümanı, stratejik bir güç çarpanı haline gelmiştir. Ürünlerimiz; yüksek teknoloji, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle dost ve müttefik ülkelere sunulmakta; Türkiye, bu eksende stratejik bir teknoloji partneri olarak konumlanmaktadır.. Yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler ve ileri veri işleme kabiliyetlerimiz, yeni nesil savunma vizyonumuzun temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda yapay zeka temelli komuta kontrol sistemlerinden sürü zekasına, tehdit analitiğinden karar destek altyapılarına kadar birçok alanda altı yeni projeler başlattık. Bu sadece teknolojik bir dönüşüm değil; aynı zamanda stratejik öngörüyle inşa edilen bir gelecek mimarisidir. Ülkemiz her geçen gün yapay zekada yalnızca kullanıcı değil, aynı zamanda kural koyucu ve geliştirici ülke olarak konumunu sağlamlaştırmaktadır" diye konuştu.

BUGÜN İTİBARİYLE 8,5 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞTIK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yapay zeka destekli sistemler, sahada anlık karar alabilen EDGE teknolojileri ve ulusal veri egemenliğini esas alan güvenli bulut altyapılarının bir araya gelmesi; savunma alanında üstünlük sağlamanın temel koşulu olarak öne çıkmaktadır. Peki, biz Türkiye olarak bu değişime nasıl hazırlanmalıyız? Birincisi, 'teknolojik bağımsızlık' hedefimizi artık sadece ürün bazlı değil, sistemsel kapasite bazlı tanımlamalıyız. Hiçbir algoritma, stratejik aklın yerini tutamaz; bu yüzden yüksek teknolojiyi, yüksek yeteneklerle beslemek ikinci önceliğimiz olmalıdır. İnsan kaynağımızı bu dönüşüme uygun şekilde hazırlamak en önemli sorumluluklarımızdandır. AR/VR destekli simülasyon altyapılarından, AI mühendisliği ve etik denetim yapılarının gelişimine kadar her aşamada kabiliyet üretmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Üçüncüsü olarak dijital harp ortamına uygun güvenlik protokolleri geliştirmeli; kuantum sonrası kriptografi, dezenformasyon karşıtı yazılım çözümleri ve otonom siber savunma merkezlerini bir devlet refleksi olarak konumlandırmalıyız. Bu vizyonla hareket ettiğimizde; Türkiye yalnızca bir savunma sanayii ülkesi değil, küresel ölçekte oyun kuran bir teknoloji lideri olarak da yükselecektir. Savunma sanayiimiz; sektörün ötesine geçen bir vizyonla, tam bağımsızlık hedefimizin taşıyıcısı, yüksek teknolojide liderlik iddiamızın simgesi ve küresel etki kapasitemizin somut bir yansımasıdır. İnançla, azimle ve yüksek motivasyonla şunu vurgulamak isterim ki Türkiye Yüzyılı'nda, yalnızca savunma sanayiinde değil; yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar her alanda küresel bir güç olmaya kararlıyız. Benden önce birkaç konuşmacımız savunma sanayimizin kamuoyu ile paylaştığımız ihracat verileri ile ilgili bilgilerden bahsetti. Bugün itibariyle 8,5 milyar dolar ihracata ulaştığımızı ifade edebilirim" dedi.