Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
 - Güncelleme:
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanı patlarken, Suriye uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanı patlarken, Suriye uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanında, sabah saatlerinde, işçiler çalıştığı sırada patlama oldu. Fabrikanın duvarı yıkılırken, buhar kazanının parçaları ve inşaat demirleri yola savruldu. Patlama sesini duyan işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Suriye uyruklu işçiler Semih Musso ile Ahmet Marai, ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Semih Musso hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ahmet Marai'nin tedavisi ise sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Patlama Suriye işçi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title