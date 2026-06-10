Halep'ten Türkiye'ye ortak yatırım çağrısı

Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyh el-Kar, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin her iki ülkenin ticaret ve sanayi kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, sınır bölgelerinde ortak yatırımların gündemde olduğunu söyledi.

Halep Ticaret Odası Başkanı Şeyh el-Kar, Türkiye ile Suriye iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığı "Anadolu Ajansı (AA) Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" konulu zirve kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şeyh el-Kar, son yıllarda sanayi ve ticaret alanında önemli gelişme kaydeden Gaziantep ile tarihi ticaret ve sanayi merkezi olan Halep arasındaki işbirliğinin yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Gaziantep'in son yıllarda ticaret ve sanayi alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade eden Şeyh el-Kar, kentin bugün yalnızca Türkiye ekonomisinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını belirtti.

Şeyh el-Kar, Halep'in ise tarih boyunca ticaret, sanayi, turizm ve kültür alanlarında önemli bir merkez olduğunu, iki şehir arasındaki tarihi bağların ekonomik işbirliği açısından önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

Hem Türkiye hem Suriye için yeni kalkınma fırsatları oluşacak

Zirvenin somut sonuçlar doğurması halinde Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade eden Şeyh el-Kar, siyasi karar alıcıların tüccarlar, sanayiciler ve iş insanlarına gerekli desteği vermesinin önemine dikkati çekti.

Halep Ticaret Odası Başkanı, Türkiye ve Suriye'nin sanayi, ticaret ve kültür alanlarında önemli potansiyele sahip iki ülke olduğunu, öte yandan Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için teknoloji transferine ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu tür ekonomik zirvelerin iki ülke arasında yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Şeyh el-Kar, sanayi ve ticaret alanlarında geliştirilecek işbirliklerinin hem Suriyeli hem de Türk gençler için yeni istihdam imkanları oluşturacağını ifade etti.

Mevcut girişimlerin uzun vadeli işbirliği sürecinin ilk adımı olduğunu belirten Şeyh el-Kar, "Bugün attığımız adımlar bin adımlık bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu süreçte hem Türkiye hem Suriye için yeni kalkınma fırsatları oluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Şeyh el-Kar, "Şu anda bölgesel hatta küresel ölçekte etkileri olabilecek bir kalkınma sürecinin başlangıcındayız. Önümüzdeki dönemde iki ülkeye de ekonomik katkı sağlayacak çok sayıda projenin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

Türk şirketlerinin tecrübesi yeniden imar sürecine katkı sağlayacak

Halep Ticaret Odası Başkanı, Türkiye'nin son otuz yılda altyapı ve üstyapı yatırımları alanında önemli bir ilerlemeler kaydettiğine işaret etti.

Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeyh el-Kar, Türkiye'nin köprüler, tüneller, sağlık kampüsleri, konut projeleri ve büyük ölçekli altyapı yatırımlarında ciddi bir deneyim kazandığını, bu bilgi birikimi ve teknolojinin kısa sürede Suriye'ye aktarılabileceğini vurguladı.

Şeyh el-Kar, Suriye'nin doğal kaynakları, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla önemli yatırım fırsatları sunduğunu, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında geniş yatırım imkanlarının bulunduğunu kaydetti.

Ticaretin canlanması için siyasi destek ve geçiş kolaylığı gerekli

Şeyh el-Kar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için iş dünyasının cesaretle hareket etmesi gerektiğine işaret ederek hükümetlerin de ticaret ve yatırım süreçlerini kolaylaştıracak adımlar atmasının önem taşıdığını söyledi.

Sınır kapılarındaki geçişlerin kolaylaştırılması, ticari prosedürlerin sadeleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Şeyh el-Kar, bu adımların her iki ülkenin ekonomisine olumlu yansıyacağını ifade etti.

Sermada yakınlarında ortak yatırım bölgesi planlanıyor

Halep Ticaret Odası Başkanı, sınır ticareti ve sanayi işbirliği kapsamında yeni projelerin gündemde olduğunu, bu kapsamda Suriye tarafındaki bazı sınır bölgelerinde yeni yatırım alanlarının oluşturulduğunu ifade etti.

Bu kapsamda İdlib kırsalındaki Sermada yakınlarında yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda Türk-Suriye ortaklığıyla yeni bir yatırım bölgesi kurulmasının planlandığını belirten Şeyh el-Kar, projede çok sayıda Türk ve Suriyeli şirketin yer almasının öngörüldüğünü kaydetti.

Şeyh el-Kar, söz konusu yatırımın her iki ülkenin ihracat rakamlarına katkı sağlayacağın, böylece sanayi ve ticaret alanındaki ortak üretim modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

İş dünyasına "zamanı iyi değerlendirin" çağrısı

İş insanları ve yatırımcılara da çağrıda bulunan Şeyh el-Kar, ticaret ve sanayide zaman faktörünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni ortaklıkların ve yatırımların geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Şeyh el-Kar, "Zamanında atılan adımlar yatırım maliyetlerini azaltır, karlılığı artırır. Bu nedenle iş dünyasının fırsatları iyi değerlendirmesi ve hızlı hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Halep Ticaret Odası Başkanı Şeyh el-Kar, Türkiye ve Suriye için başarı ve refah temennisinde bulunarak, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesini arzuladıklarını dile getirdi.