Üye Girişi
Haberler

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesindeki okul ve hastaneyi ziyaret etti. Eğitim konusunda devletin desteğini vurgulayan Çelik, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesine gitti.

Beraberindekilerle sınıfları gezen Çelik, öğrencilere önerilerde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Çelik, eğitimcilerin öğrencileri hayata hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Çelik, "Derecik'in yeni bir ilçe olmasına karşın, özellikle eğitim alanında ihtiyaç duyulan konularda devletimizin imkanlarını seferber edip güçlendireceğiz. Derecik, yeni yapılacak eğitim kurumları, öğretmenevi ve lojmanlarıyla eğitim konusunda nefes alarak başarı hikayeleri yazacaktır." dedi.

Ardından devlet hastanesini ziyaret eden Çelik, kurumdaki hizmetler hakkında ilgililerden bilgi aldı, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title