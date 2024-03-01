Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesine gitti.

Beraberindekilerle sınıfları gezen Çelik, öğrencilere önerilerde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Çelik, eğitimcilerin öğrencileri hayata hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Çelik, "Derecik'in yeni bir ilçe olmasına karşın, özellikle eğitim alanında ihtiyaç duyulan konularda devletimizin imkanlarını seferber edip güçlendireceğiz. Derecik, yeni yapılacak eğitim kurumları, öğretmenevi ve lojmanlarıyla eğitim konusunda nefes alarak başarı hikayeleri yazacaktır." dedi.

Ardından devlet hastanesini ziyaret eden Çelik, kurumdaki hizmetler hakkında ilgililerden bilgi aldı, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.