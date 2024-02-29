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Hakkari'deki üs bölgelerinin yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Lider Tepe ve Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 3 günlük çalışması sonucunda Lider Tepe Üs Bölgesi yolunu açmayı başardılar ve aynı şekilde Evliya Tepe Üs Bölgesi yolunu da uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açtılar.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kapanan Çobanpınar köyü yakınındaki Lider Tepe ve Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Yer yer 4 metre karın bulunduğu Lider Tepe Üs Bölgesi yolunu 3 günde açan karla mücadele ekipleri, Evliya Tepe Üs Bölgesi yolunda da uzun uğraşlar sonucu ulaşımı sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

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