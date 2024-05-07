Hakkari'de sis ve kar etkili oldu
Hakkari'de 3 gündür aralıklarla yağan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Merga Bütan Kayak Merkezi ve dağların zirveleri beyaza büründü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Hakkari'de yüksek kesimlerde sis ve kar etkili oldu.
Kentte 3 gündür aralıklarla yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle Merga Bütan Kayak Merkezi, dağ ve tepelerin zirveleri beyaza büründü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutları oluştu.