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Hakkari'de 9 okula müzik, yazılım ve tasarım atölyeleri kuruldu

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Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında kent merkezi ve ilçelerindeki 9 okulda müzik, yazılım ve tasarım atölyeleri kuruldu. Proje kapsamında kurulan atölyelerin öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarına katkı sunacağı belirtildi.

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında kent merkezi ve ilçelerindeki 9 okulda müzik, yazılım ve tasarım atölyeleri kuruldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çukurca'daki Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kurulan müzik atölyesinin açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kaymakam Mert Kumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın katıldığı törenle açıldı.

Atölyeler hakkında Yılmaz'dan bilgi alan Çelik, öğrencilerin sunduğu müzik dinletisine katıldı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Çelik, kurulan atölyelerin öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarına katkı sunacağını belirtti.

İnsanların eğitimleri için yapılan yatırımların önemine değinen Çelik, "Eğitim konusunda gösterilen her çabada, çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, milli kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Kurulan bu atölyeler, öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek. İlgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artıracak ve öğrencilerimiz nihayetinde, inşallah, geleceğe çok daha donanımlı ve becerili bir şekilde hazırlanma imkanına sahip olacaklardır." diye konuştu.

DAP tarafından sağlanan 1 milyon 800 bin liranın hibe desteği ve 600 bin lirası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanan proje kapsamında Yüksekova'da 2, Şemdinli'de 1, Çukurca'da 1 ve il merkezinde 5 olmak üzere toplamda 9 okulda atölye kurulumunun gerçekleştirildiğini bildiren Çelik, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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