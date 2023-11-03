Hakkari'de 11 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 3 sanık beraat etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanık beraat etti.

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, E.Y'nin yakınları, sanık ve müşteki avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Arslan, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı illerden gelen avukatlar katıldı.

Tutuksuz sanıklar V.Y, Z.Y. ve N.Z. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan sanıkların beraatına karar verdi.

Duruşma sonunda açıklama yapan müşteki avukatları, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Olay

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde, 24 Haziran 2016'da E.Y'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 sanık tutuklanmış, 8 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. E.Y, 2017'de intihar etmişti.