Hakkari-Çukurca kara yolu kayalar nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışma sonucu açtı
Hakkari'de dağdan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, Karayolları ve Çukurca Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Hakkari'de dağdan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Hakkari- Çukurca kara yolu, sabah saatlerinde Köprülü köyü yakınlarında dağdan kopan kayaların düşmesi sonucu kapandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ile Çukurca Özel İdaresi ekipleri, kaya ve taş parçalarını temizleyerek yolu açtı.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.