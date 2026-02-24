HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Hükümetin asgari ücret komisyonundan çekilmesini istiyoruz

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Türkiye'de kamuda asgari ücretle çalışanların sayısı istatistiğe girmeyecek kadar az. Dolayısıyla hükümetin, devletin bu konuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gövdesini oluşturmasını biz anlamlı bulmuyoruz. Hükümetin buradan çekilmesini istiyoruz. Burada işçiler ve işverenler bunu belirlemeli ve orada belirlenince hükümet ilan etmeli" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara'daki bir restoranda düzenlenen iftar programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arslan, HAK-İŞ'in 50'nci yılını 22 Ekim'de kutladıklarını söyleyerek, "50 yıllık tarihi mücadelemizin bizim açımızdan önemini, yaşadığımız zorlukları, başarı hikayelerimizi uzun uzun tartıştık, konuştuk, değerlendirdik. ve 2026 yılı 22 Ekim'ine kadar ' Türkiye Buluşmaları' adı altında çeşitli etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerimizin biri olan 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü bu yıl Bursa'da gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs öncesindeki haftayı, 1 Mayıs haftası olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 5 ilde bölgesel toplantıları gerçekleştireceğiz; Manisa'da, Sivas'ta, Ordu'da, Elazığ'da ve sonunda bu toplantılarımızın finalini Bursa'da 1 Mayıs'ı yaparak gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, geçen yıllarda olduğu gibi çalışma hayatının temel konularını bir kez daha kitlelerle buluşarak tekrar masaya yatıracağız. Bu yılki 1 Mayıs etkinliklerimize uluslararası sendikal hareketin de önemli bir parçası olan Sudan işçi hareketinin liderlerini inşallah Türkiye'de buluşturacağız. Türkiye'de, Sudan'da olup bitenlerle ilgili ortak bir basın toplantısı yapacağız. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto eylemi yapacağız. 1 Mayıs'ta da Sudanlı sendikacılarla Bursa'da beraber olacağız. Yine konfederasyonumuzun geleneksel hale getirdiği 15'inci Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nı da bu yıl 5 Mart tarihinde Ankara'da gerçekleştireceğiz" dedi.

'GAZZE'YE GİTMEYİ PLANLADIK'

HAK-İŞ'in Türkiye'de en fazla kadın üyesi olan konfederasyon olduğunu belirten Mahmut Arslan, "601 bin sendikalı kadın işçinin 235 bini HAK-İŞ üyesi; 100 bin ev işçisini de dahil edersek 335 bin kadın üyemiz var. Kadın üyelerimizin bizden beklentileri de 5 Mart etkinliklerimizde hem uluslararası sendikal hareketin liderleri hem de tüm Türkiye'deki kadın emekçilerimizin temsilcilerinin çalışmalarını ve hedeflerini, beklentilerini ortaya çıkaran önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Yine 1 Mayıs vesilesiyle özellikle Filistin'le dayanışmamızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşacağız. Filistin'le yaşananları takip etmeye devam edeceğiz. ve inşallah önümüzdeki 2026 yılı sonlarında mümkünse bir HAK-İŞ heyeti ile Gazze'ye gitmeyi planladık ve oradaki dostlarımızla kucaklaşmayı esas kabul ediyoruz" diye konuştu.

'ALMANYA MODELİNİ ÖNERİYORUZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili, "Biz önümüzdeki günlerde Hukuk Politikaları Kurulu başta olmak üzere özellikle Sosyal Politikalar Kurulu, Çalışma Bakanlığımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başta olmak üzere yeniden bir inisiyatif başlatmak istiyoruz. Çünkü zaman hızla ilerliyor. Yeni dönemde inşallah mevzuatına kavuşmuş yeni bir asgari ücret tespit komisyonunu oluşturmuş oluruz. Biz çabalarımız bu. İşçi kesiminin yer almadığı bir asgari ücret tespitinin eksik olduğunu söyledik. Bizim modelimiz açık, biz hükümetimize Almanya modelini önerdik; Almanya modelinde işçi ve işverenler asgari ücreti belirliyorlar. İşveren örgütleri ve işçi örgütleri bir araya geliyorlar; aralarından bir hakem seçiyorlar. Hakem, taraflar uzlaşamazsa devreye giriyor. Uzlaştıkları zaman hükümette bunların anlaştığı asgari ücreti ilan ediyor. Dolayısıyla hükümetin düzenleyici bir rolü var. ve anlaşılan rakamları kamuoyuyla paylaşmak ve onun gereğini yapmak zorunluluğu hükümetin üzerinde. Bence doğrusu bu. Türkiye'de kamuda asgari ücretle çalışanların sayısı istatistiğe girmeyecek kadar az. Dolayısıyla hükümetin, devletin bu konuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gövdesini oluşturmasını biz anlamlı bulmuyoruz. Hükümetin buradan çekilmesini istiyoruz. Burada işçiler ve işverenler bunu belirlemeli ve orada belirlenince hükümet ilan etmeli. Dünya bunu yapıyor. Örneğin Almanya'da bu konuda bir uyuşmazlık da çıkmamış" dedi.

'OCAK ENFLASYONU BİZİ KORKUTTU'

Mahmut Arslan, ocak ayı enflasyonuyla ilgili soruya da "Aslında bütün aralık ayında 0,80 olup da ocak ayında 4,80'e çıkmasını anlayamadığımızı, Orta Vadeli Programı yürütenlerin bununla ilgili bize sağlıklı bir cevap vermesi gerektiğini ifade ettik. Maliye Bakanlığımız bir açıklama yaptı; don olayından bahsetti, kış şartlarından bahsetti. Açıkçası biz bu aradaki 4 puanlık farkı hala anlayabilmiş değiliz. Umarım şubat ayı, mart ayı diğer aylarda bu yüksek enflasyon makul noktaya gelir de hedefleri tutturmuş oluruz. Arzu ettiğimiz bu. Ama ocak ayı bizi gerçekten korkuttu ve bütün yıl için hedeflenenlerin gerçekleşmesinin zor olduğu yönünde bizde de bir kanaat oluştu. Dediğim gibi 4,80'nin gerekçelerini biz tam olarak öğrenemedik. Onu da ilgililerimiz bize anlatırsa ona göre biz bilgi sahibi olmuş olalım" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı