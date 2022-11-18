Hafriyat kamyonuyla çarpışan TIR yoldan böyle çıktı Güncel Haberler ÇATALCA'da karşı istikametlerden gelen hafriyat kamyonuyla TIR çarpıştı. ÇATALCA'da karşı istikametlerden gelen hafriyat kamyonuyla TIR çarpıştı. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ormanlı mevkiinde meydana geldi. TIR ve karşı istikametten gelen hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü, yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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