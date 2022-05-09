Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz (19) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.