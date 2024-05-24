Hacılar'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Hacılar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Dertlioğlu da yarışmanın öğrencilere toplum önünde hitabet, konuşma, kendi bildiğini ifade edebilme gibi beceriler kazandırdığını belirterek, tüm öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Özdoğan ise öğrencilerin sınavlar öncesinde kendi bilgilerini ölçme imkanı bulduklarını kaydetti.

Beş okulun kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu birinci, Demokrasi Şehitleri Ortaokulu ikinci, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren okul temsilcisi öğrencilere ödüllerini Kaymakam Burak Dertlioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan verdi.