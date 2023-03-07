Haaretz: Netanyahu hükümeti, İsrail'deki hastanelerde koşer gıda kontrolü yapacak

İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'deki hastanelerde koşer (Yahudi inancına uygun gıda) kontrolü için düzenleme yapacağını yazdı.

Haaretz gazetesi, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmek istediği yargı düzenlemesiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ni etkisizleştirme ve toplumun seküler kesimini "suçlu hale getirmeye çalıştığını" iddia etti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesini "hükümet darbesi" şeklinde niteleyen Haaretz, hükümetin, güvenlik görevlilerinin hastanelere gelenlerin çantalarında koşer (Yahudi inancına uygun gıda) kontrolü için düzenleme yapacağını duyurdu.

Yahudilerin Hamursuz Bayramı sırasında hastanelerde hamurlu gıda yememesi konusunda yapılacak kontrol yoluyla seküler İsraillilerin yaşam tarzlarına müdahale edileceği belirtildi.

İsrail'de "Hamursuz Bayramı tartışması" sonrası hükümet mecliste çoğunluğu kaybetmişti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in partisi Yamina Milletvekili Idit Silman, 6 Nisan 2022'de koalisyon hükümetinden istifa etmişti.

Silman'ın istifasıyla koalisyon hükümeti, muhalefet karşısında Meclis'teki bir oy farklı çoğunluğunu yitirmişti. İktidar ve muhalefet, parlamento içinde 60-60 sayısında eşitlenmişti.

Silman'ın istifasında koalisyon ortağı sol Meretz Partisinden Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile "Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda hastanelere koşer olmayan yemeğin getirilmesine izin verilmesi" konusunda yaşadığı tartışmanın etkili olduğu belirtilmişti.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisini Yüksek Mahkeme'nin elinden almayı amaçlıyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını belirtmişti.