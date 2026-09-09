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Gürsel Tekin'den icra dairesine ziyaret: CHP, bugün de borç içindeki milyonlarca insan için umut olmak zorunda

Gürsel Tekin'den icra dairesine ziyaret: CHP, bugün de borç içindeki milyonlarca insan için umut olmak zorunda
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği icra dairesinde 26 milyon icra dosyasının bulunduğunu belirterek, "103 yıl önce bu parti, yokluk içindeki bir milletten Cumhuriyet çıkardı. Bugün de borç ve geçim derdi içindeki milyonlarca insanımız için umut olmak zorunda" dedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği icra dairesinde 26 milyon icra dosyasının bulunduğunu belirterek, "103 yıl önce bu parti, yokluk içindeki bir milletten Cumhuriyet çıkardı. Bugün de borç ve geçim derdi içindeki milyonlarca insanımız için umut olmak zorunda" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP 103 yaşında. Kuruluş yıldönümümüzde CHP'nin hemen yanındaki İcra Dairesi'ni ziyaret ettim. 26 milyon icra dosyası… Her gün yaklaşık 4 bin 400 yeni dosya. 103 yıl önce bu parti, yokluk içindeki bir milletten Cumhuriyet çıkardı. Bugün de borç ve geçim derdi içindeki milyonlarca insanımız için umut olmak zorunda. Çünkü CHP'nin kuruluşunda da, bugününde de insan var, halk var, memleket var" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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