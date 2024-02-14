Güroymak'ta Mandalar Kaplıcada Temizleniyor

BİTLİS'in Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde yaşayan besiciler, kış aylarında belli aralıklarla temizlenmeleri için manda ve atlarını açık hava kaplıcasına getiriyor.

Güroymak'a 8, Bitlis'e ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin eğlence mekanı oluyor. Köyde yaşayan besiciler de kış aylarında ahırlarda tutup besledikleri mandalarını belli aralıklarla kaplıcaya getirerek burada temizlenmelerini sağlıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede oluşan buhar ve manda sahibi gençlerin sudaki akrobatik hareketleri de fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçı Suna Adak Bulut, bazı kültürlerin kaybolmadan önce değerinin bilinmesi gerektiğini belirtirken, bir grup fotoğrafçı arkadaşıyla kaplıcaya gelen Lale Çaktı ise "İstanbul'dan mandalar için geldim. Fotoğraf çekme şansım oldu. Daha önce de gelmiştim, gelemeye de devam edeceğim" dedi.Fotoğraf meraklısı Emine Özel ise kaplıcaya ilk defa geldiğini ve tekrar gelmeyi düşündüğünü belirterek, "Mandaların suya girişini izledik ve çok keyifliydi. Fotoğrafçı arkadaşlarımın bu anı kaçırmamasını tavsiye ederim" diye konuştu. (DHA)