Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Orta Koridor'un Gelişimine Vurgu Yaptı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Orta Koridor'un geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek "Orta Koridor artık sadece bir kavram değil, her gün geliştirmeye çalıştığımız bir gerçeklik haline geldi." dedi.

Kobakhidze, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Tiflis İpekyolu Forumu 2025'in açılışında, katılımcılara hitap etti.

Gürcistan olarak aktif bir şekilde altyapı projeleri yürütmeye devam ettiklerini söyleyen Kobakhidze, " Gürcistan'ın eşsiz coğrafi konumu, hükümetimizin çok aktif dış politikasıyla tamamlanıyor ve güçlendiriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesinin tarihi İpekyolu'nun önemli bir parçası olduğunu belirten Kobakhidze, "Son 10 yılda Hazar Denizi'nden batıya doğru ülkemizden 2,5 milyar varilden fazla petrol geçti. 127 milyar metreküp doğal gaz geçti." diye konuştu.

Orta Koridor'un daha da geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden İrakli Kobakhidze, "Orta Koridor artık sadece bir kavram değil, her gün geliştirmeye çalıştığımız bir gerçeklik haline geldi." ifadesini kullandı.

Bölgesel barışın güçlendirilmesine yönelik çaba sarf etmeye devam ettiklerini dile getiren Kobakhidze, "Bu, Gürcistan'ın bölgenin ekonomik ve lojistik merkezinin sağlam bir ekseni haline gelmesi için gerekli bir koşul." dedi.

Kobakhidze "Ayrıca, yıllar boyunca, bölgemizde ve daha geniş coğrafyada barışın güçlenmesine mümkün olabilecek fazla katkıyı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık." diye konuştu.

"Ulaştırma, lojistik ve transit alanlarında yeni girişimlerin hayata geçirileceğine inanıyoruz"

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da konuşmasında, foruma katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Asadov, 2015'ten bu yana düzenli olarak yapılan bu forumun, uluslararası bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Gürcistan ile Azerbaycan arasında stratejik ilişkiler olduğuna işaret eden Asadov, "Gürcistan ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan dostane ve stratejik ortaklık, yıllar geçtikçe bölgesel istikrar ve barış için en önemli dönüm noktalarından biri haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Asadov, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu yük taşımacılığı kapasitesinin 5 milyon tona kadar çıkarıldığına dikkati çekerek "Tüm bu unsurlar Orta Koridor'un bir parçasıdır. Bu koridor, Çin'in, Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan güvenilir bir güzergah olduğunu kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan olarak bölgesel işbirliğini daha da geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Asadov, "Çok taraflı işbirliği, bölgesel istikrarı, karşılıklı güveni ve uzun vadeli ortaklıkları güçlendirir. Ulaştırma, lojistik ve transit alanlarında yeni girişimlerin hayata geçirileceğine inanıyoruz." dedi.

ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalandığını hatırlatan Ali Asadov, bölgede yük taşımacılığı konusundaki kısıtlamaların da kaldırılmasının Orta Koridor için önemli olacağını belirtti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov, sözlerini şöyle bitirdi:

"Son 2 yılda Orta Koridor'u kullanan kargo cirosunun yüzde 90 arttığını görüyoruz. Bu, küçük bir rakam değil. Azerbaycan'ın ana toprakları ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Orta Koridor'da da yeni güzergahlar var ve bu güzergahın oluşturulması ve açılması, yeni bir alternatif yaratıyor."

Foruma katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Orta Koridor: Güvenilirlikten Verimliliğe" başlıklı panelde konuşma yapacak.