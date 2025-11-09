Günün Öne Çıkan Etkinlikleri: Politika, İş Güvenliği ve Spor

11.00 - Kuzey Ormanları Savunması üyeleri Belgrad Ormanı'ndaki yapılaşmaya karşı açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.30-14.00 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Akarsu Park Tesisleri'ndeki Aydın İl Kongresi'ne ve Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/AYDIN-İZMİR)

14.30 - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, TMMOB Kocaeli Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Tabip Odası, 6 işçinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/KOCAELİ-DİLOVASI)

14.00 - Türk Eğitim-Sen tarafından, ataması yapılmayan öğretmenlerle birlikte Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI /ANKARA)

14.30-17.00-20.00 - Trendyol Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor, Kocaelispor-Galatasaray, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor ve Samsunspor-İkas Eyüpspor maçları oynanacak.

