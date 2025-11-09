Günün Öne Çıkan Etkinlikleri: Politika, İş Güvenliği ve Spor
Bugün Kuzey Ormanları Savunması, Belgrad Ormanı'ndaki yapılaşmaya karşı basın açıklaması yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Aydın ve İzmir'deki kongrelere katılacak. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Kocaeli'de iş kazasında hayatını kaybedenler için bir açıklama düzenleyecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de önemli futbol maçları gerçekleştirilecek.
11.00 - Kuzey Ormanları Savunması üyeleri Belgrad Ormanı'ndaki yapılaşmaya karşı açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
11.30-14.00 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Akarsu Park Tesisleri'ndeki Aydın İl Kongresi'ne ve Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/AYDIN-İZMİR)
14.30 - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, TMMOB Kocaeli Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Tabip Odası, 6 işçinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/KOCAELİ-DİLOVASI)
14.00 - Türk Eğitim-Sen tarafından, ataması yapılmayan öğretmenlerle birlikte Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI /ANKARA)
14.30-17.00-20.00 - Trendyol Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor, Kocaelispor-Galatasaray, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor ve Samsunspor-İkas Eyüpspor maçları oynanacak.
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...