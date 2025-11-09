Haberler

Günün Öne Çıkan Etkinlikleri: Politika, İş Güvenliği ve Spor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün Kuzey Ormanları Savunması, Belgrad Ormanı'ndaki yapılaşmaya karşı basın açıklaması yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Aydın ve İzmir'deki kongrelere katılacak. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Kocaeli'de iş kazasında hayatını kaybedenler için bir açıklama düzenleyecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de önemli futbol maçları gerçekleştirilecek.

11.00 - Kuzey Ormanları Savunması üyeleri Belgrad Ormanı'ndaki yapılaşmaya karşı açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.30-14.00 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Akarsu Park Tesisleri'ndeki Aydın İl Kongresi'ne ve Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/AYDIN-İZMİR)

14.30 - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, TMMOB Kocaeli Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Tabip Odası, 6 işçinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/KOCAELİ-DİLOVASI)

14.00 - Türk Eğitim-Sen tarafından, ataması yapılmayan öğretmenlerle birlikte Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI /ANKARA)

14.30-17.00-20.00 - Trendyol Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor, Kocaelispor-Galatasaray, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor ve Samsunspor-İkas Eyüpspor maçları oynanacak.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.