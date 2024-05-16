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Güney Kore ve Kamboçya, Stratejik Ortaklık Kurma Konusunda Anlaştı

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, stratejik ortaklık kurma ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı. İkili liderler, savunma, güvenlik ve ekonomik alanda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, "stratejik ortaklık" kurma ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Hun Manet, Güney Kore'ye 4 günlük resmi ziyareti kapsamında Yoon ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Güney Kore ve Kamboçya arasında "stratejik ortaklık" kurulması konusunda mutabık kalan liderler, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda fikir birliğine vardı.

Yoon ve Hun Manet, çeşitli alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalayarak, kurulacak stratejik ortaklıkları kapsamında ikili serbest ticaret anlaşması gibi yollarla ekonomik alanda da işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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